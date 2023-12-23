Улицы Ижевска очищают от наледи 60 единиц техники

Ижевск. Удмуртия. Для уборки наледи и отвода воды на улицы Ижевска 23 декабря выведено 60 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Отмечается, что к расчистке тротуаров привлечено столько же рабочих. При этом ночью и ранним утром проезжую часть городских дорог обрабатывали противогололедными материалами, а также подметали. Снег вывозили с улиц Советская, Карла Маркса, Халтурина и ряда других. Кстати, всего с начала зимы из Ижевска удалено более 120 тыс. кубометров снега.

Кроме того, литым асфальтом устраняли повреждения дорожного полотна на улице Новоажимова и Южной набережной.

По обращениям жителей ночью проводилось расширение проезжей части в Восточном поселке, микрорайонах Шунды, Новый Игерман, Старый Игерман, в частном секторе Первомайского и Ленинского районов, по дороге на садовые массивы «Заря» и «Коммунальник».

Если есть пожелания по уборке, ижевчане могут позвонить на телефон городской диспетчерской службы – 072, с мобильных – 998-072.