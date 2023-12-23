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Улицы Ижевска очищают от наледи 60 единиц техники

11:52, 23 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
Улицы Ижевска очищают от наледи 60 единиц техники
11:52, 23 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
306
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#город\n#ЖКХ\n#благоустройство\n#дороги\n#техника\n#уборка снега
Фото: vk.com/izh_gov
306
0

К уборке привлечено такое же количество рабочих.

Ижевск. Удмуртия. Для уборки наледи и отвода воды на улицы Ижевска 23 декабря выведено 60 единиц техники. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета. 

Отмечается, что к расчистке тротуаров привлечено столько же рабочих. При этом ночью и ранним утром проезжую часть городских дорог обрабатывали противогололедными материалами, а также подметали. Снег вывозили с улиц Советская, Карла Маркса, Халтурина и ряда других. Кстати, всего с начала зимы из Ижевска удалено более 120 тыс. кубометров снега.

Кроме того, литым асфальтом устраняли повреждения дорожного полотна на улице Новоажимова и Южной набережной.

По обращениям жителей ночью проводилось расширение проезжей части в Восточном поселке, микрорайонах Шунды, Новый Игерман, Старый Игерман, в частном секторе Первомайского и Ленинского районов, по дороге на садовые массивы «Заря» и «Коммунальник».

Если есть пожелания по уборке, ижевчане могут позвонить на телефон городской диспетчерской службы – 072, с мобильных – 998-072.

11:52, 23 декабря, 2023
Евгений Кандаков
журналист
306
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#город\n#ЖКХ\n#благоустройство\n#дороги\n#техника\n#уборка снега