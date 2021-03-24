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В Ижевске проверят состояние гарантийных дорог после зимы

08:30, 24 марта, 2021
Андрей Бирюков
В Ижевске проверят состояние гарантийных дорог после зимы
08:30, 24 марта, 2021
Андрей Бирюков
114
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#дороги\n#ремонт дорог
Фото: ИА «Сусанин»
114
0

Также начат ямочный ремонт дорожного полотна.

Ижевск. Удмуртия. С 5 апреля в Ижевске начнётся проверка дефектов на гарантийных дорогах — всего 190 объектов. Об этом сообщила пресс-служба города. 

Кроме того, в столице Удмуртии проводят работы по устранению ям на дорогах. Для этих целей запущены два асфальтовых завода: по одному в Устиновском и Ленинском районах. Мощность первого составляет 5 тонн литого асфальта в час. Этого количества хватит, чтобы обеспечить запросы как Устиновского района, так и других. За ночь завод выпускает 3 тонны литого асфальта. Для устранения дефектов выезжают 2 рециклера — специальные установки для ямочного ремонта. 

Всего с начала работ по заделке ям устранены повреждения на площади более 870 кв. м. С каждым днём дорожники наращивают объём — за прошедшие сутки выполнено 269 кв. м. 

Мэр Ижевска Олег Бекмеметьев напоминает, что заливка ям — мера временная, эти работы можно проводить при любых температурах. С наступлением тёплой и сухой погоды дорожники начнут гарантийный и капитальный ремонт дорог. 

Напомним, что ямочный ремонт в Ижевске начался 20 марта.

08:30, 24 марта, 2021
Андрей Бирюков
114
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#дороги\n#ремонт дорог