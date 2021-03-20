В Ижевске начали ямочный ремонт

Работы ведутся ночью небольшими темпами.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался ямочный ремонт. Об этом сообщил мэр города Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Работы по устранению дефектов на дорогах ведутся в небольших масштабах — по 40 кв. метров за ночь, однако темпы будут наращиваться. Асфальт рабочим поставляет недавно открытый завод в Устиновском районе, на следующей неделе запустят ещё один в Ленинском районе города.

Градоначальник напоминает, что заливка ям — мера временная, эти работы можно проводить при любых температурах.

По вопросам городского хозяйства жители могут обратиться по телефону 072 (с мобильных — 998-072). Номер 78-72-78 тоже пока работает, в дальнейшем он будет единым для вопросов по благоустройству и ЖКХ.