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В Ижевске начали ямочный ремонт

10:24, 20 марта, 2021
Андрей Бирюков
В Ижевске начали ямочный ремонт
10:24, 20 марта, 2021
Андрей Бирюков
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#Удмуртия\n#Ижевск\n#дороги\n#ремонт дорог
Фото: ИА «Сусанин»
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Работы ведутся ночью небольшими темпами.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске начался ямочный ремонт. Об этом сообщил мэр города Олег Бекмеметьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

Работы по устранению дефектов на дорогах ведутся в небольших масштабах — по 40 кв. метров за ночь, однако темпы будут наращиваться. Асфальт рабочим поставляет недавно открытый завод в Устиновском районе, на следующей неделе запустят ещё один в Ленинском районе города. 

Градоначальник напоминает, что заливка ям — мера временная, эти работы можно проводить при любых температурах. 

По вопросам городского хозяйства жители могут обратиться по телефону 072 (с мобильных — 998-072). Номер 78-72-78 тоже пока работает, в дальнейшем он будет единым для вопросов по благоустройству и ЖКХ. 

10:24, 20 марта, 2021
Андрей Бирюков
148
0
#Удмуртия\n#Ижевск\n#дороги\n#ремонт дорог