В Ижевске обсудят изменения в правила очистки города от снега

Новая редакция Правил благоустройства за скопление снега на прилегающих территориях.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске обсудят новые нормы зимнего содержания городских территорий. По данным городских властей, публичные слушания пройдут в администрации в понедельник, 25 марта.

Основные изменения связаны с правилами очистки от снега дворов. Например, предлагается организовать вывоз снежных валов, достигших высоты 1 м, если они находятся на въезде во двор или на пересечении проезжих частей. Также возможно введение ограничения на складирование около зданий снега, если такая «горка» закрывает окна первого этажа.

Напомним, что у управляющих компаний нет обязанности вывозить снег с придомовых территорий. Если же во дворе нет площадки для складирования снега, то надо пересматривать плату за содержание общего имущества.

Новая редакция Правил благоустройства, определяющая нормы зимнего содержания, также предусматривает ответственность юридических лиц за скопление снега на прилегающих территориях.

«Закрепление прилегающих территорий за хозяйствующими субъектами необходимо для того, чтобы бизнес принимал участие в содержании территорий. Такая практика уже три года существует в соседнем Татарстане, там бизнес-компании заботятся о своих гражданах», - пояснили в Управлении благоустройства и транспорта.

Напомним, ранее власти заявили о провале снегоуборочной компании в Ижевске. Позже стало известно, что управляющие компании, не убиравшие снег должным образом, могут лишиться лицензий.