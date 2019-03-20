В этом году в республике выпало рекордное количество осадков.

Ижевск. Удмуртия. Не убиравшие снег во дворах управляющие компании в Ижевске могут лишиться лицензий. Об этом в эфире телеканала «Моя Удмуртия» рассказал глава Удмуртской Республики Александр Бречалов.

Ранее он уже раскритиковал уборку снега в столице региона. Бречалов отметил, что в этом году в республике выпало рекордное количество осадков, при этом в регионе оказалось недостаточно рабочих и снегоуборочной техники.

«Однако самое главное – неготовность и зачастую нежелание управляющих компаний выполнять свои обязательства перед жителями во дворах. Есть управляющие компании, которые справились со своими задачами, а есть те, к которым у нас очень большие вопросы, вплоть до отзыва лицензий. Мы будем мотивировать людей переголосовывать за новые управляющие компании», - подчеркнул руководитель региона.

В условиях интенсивных снегопадов лучше всего показали себя товарищества собственников жилья. Дворы, находящиеся под управлением ТСЖ, убирались тщательнее.

Глава региона добавил, что уже сейчас начинается подготовка к следующей зиме, в том числе планируется выделить средства на закупку снегоуборочной техники.

«Это касается не только Ижевска. Провал такой же в Сарапуле, были проблемы в Воткинске и Можге и тем более в райцентрах. Кто-то справился лучше, кто-то хуже, но в целом ни я, ни команда не удовлетворены нашей работой», - рассказал Бречалов.