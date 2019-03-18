Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил о провале снегоуборочной кампании

По словам руководителя региона, главная проблема в этом вопросе — отсутствие желания и системы.

Ижевск. Удмуртия. Глава Удмуртии Александр Бречалов заявил, что Ижевск провалил сезон уборки снега. Об этом он сказал на аппаратном совещании органов госвласти в понедельник, 18 марта.

«Не бывает так, что дороги чистили хорошо, тротуары неплохо, а в дворах управляющие компании ничего сделать не могут. Это все наша ответственность», — сказал Бречалов.

Также он отметил, что есть недостаток снегоуборочной техники, но главной проблемой в этом вопросе является отсутствие желания и системы.

По словам Бречалова, к новому сезону уборки снега нужно готовиться уже сейчас.

«Те безобразия, которые вокруг происходили — это комедия просто. У главы день начинается с разбора сообщений горожан, и день так же проходит», — добавил глава Удмуртии.