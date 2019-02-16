В Ижевске вновь пообещали построить аквапарк

Проект оценили в 780 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вновь ведутся переговоры с инвесторами по строительству аквапарка. Об этом рассказал депутат Госсовета Удмуртии Сергей Буторин, пишут «Известия УР».

По словам гендиректора АО «Летний сад имени Горького», проект оценили в 780 млн рублей.

«Мы убеждены, что аквапарк в Ижевске нужен. Мы сейчас общаемся с итальянцами, с турками, которые реализуют такие современные проекты. И мы всячески пытаемся и надеемся, что у нас получится привлечь сюда инвестора на строительство данного объекта», - сказал Буторин.

Также он добавил, что половину строительства оплатят производители из Италии.