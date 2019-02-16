play
pause
  • $ 66.7 ↑
  • € 75.25 ↑

В Ижевске вновь пообещали построить аквапарк

11:05, 16 февраля, 2019
Дарья Снидкова
11:05, 16 февраля, 2019
Дарья Снидкова
349
0
#строительство\n#Ижевск\n#аквапарк
Фото: wikimedia.org
349
0

Проект оценили в 780 млн рублей.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске вновь ведутся переговоры с инвесторами по строительству аквапарка. Об этом рассказал депутат Госсовета Удмуртии Сергей Буторин, пишут «Известия УР».

По словам гендиректора АО «Летний сад имени Горького», проект оценили в 780 млн рублей.

«Мы убеждены, что аквапарк в Ижевске нужен. Мы сейчас общаемся с итальянцами, с турками, которые реализуют такие современные проекты. И мы всячески пытаемся и надеемся, что у нас получится привлечь сюда инвестора на строительство данного объекта», - сказал Буторин.

Также он добавил, что половину строительства оплатят производители из Италии.

11:05, 16 февраля, 2019
Дарья Снидкова
349
0
#строительство\n#Ижевск\n#аквапарк

 

 

 


Рекомендуем


Популярное

в Удмуртии
в России
в Мире

Победа Елизаветы Туктамышевой на международном турнире и название нового «Терминатора»: что произошло минувшей ночью

08:00, 11 февраля, 2019
4129

Пожилую жительницу Удмуртии спасли из заснеженного дачного домика

2910
11:57, 10 февраля, 2019

Все школы Ижевска закрыли на карантин

2768
17:30, 11 февраля, 2019

Начальника службы администрации кладбищ Ижевска арестовали по подозрению во взятке

2425
17:10, 12 февраля, 2019

Депутата Госсовета Удмуртии Андрея Смирнова посадили под домашний арест

2219
18:15, 14 февраля, 2019

Россия потребовала вернуть свой взнос в бюджет ОЗХО

14:41, 11 февраля, 2019
5753

РЖД опубликовали фотографии новых купейных вагонов

2088
12:50, 15 февраля, 2019

СМИ сообщили о госпитализации Семена Слепакова в Москве

1443
10:40, 14 февраля, 2019

Минус 15 кг за неделю: тающего на глазах мужчину спасли хирурги из Кемерово

1411
15:45, 12 февраля, 2019

Фура протащила 2 км легковушку с пассажирами по трассе Уфа-Оренбург

962
12:10, 13 февраля, 2019

Редкий суматранский тигр насмерть загрыз свою невесту в зоопарке Лондона

14:50, 09 февраля, 2019
4603

По соображениям безопасности: на Ямайке парень выиграл в лотерею и пришел за деньгами в маске «Крика»

3333
19:00, 12 февраля, 2019

Аллигатор «взял в заложницы» жительницу США

2842
15:08, 10 февраля, 2019

Британская теледива решила вживить себе импланты, имитирующие каблуки

2406
19:13, 10 февраля, 2019

Названы самые опасные для здоровья смартфоны

1653
18:03, 09 февраля, 2019