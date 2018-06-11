Общественники проверили ремонт дорог на трех улицах Глазова

Серьёзных нареканий в ходе рейда не выявлено.

Глазов. Удмуртия. Объезд дорог Глазова состоялся в пятницу, 8 июня. Как сообщает Миндортранс Удмуртии, обследовались дороги, где в настоящее время ведутся ремонтные работы.

В рейде приняли участие общественники города - Мария Завалина («Автомобильная Удмуртия»), Сергей Крючков (представитель ОНФ в Глазове), и ведущий инженер МКУ «Управление капитального строительства» Алексей Иванов.

Члены комиссии проинспектировали три объекта уличной-дорожной сети, степень готовности которых не менее 60% - это улицы Пехтина, Калинина и Кирова.

На улице Пехтина подрядчик заканчивает укладывать верхний слой щебеночно-мастичным асфальтобетоном, частично производится демонтаж и монтаж бортового камня.

Дорожное полотно на улице Калинина и на участке улицы Кирова - от ул. Чехова до АЗС - подготовлено под укладку верхнего слоя ЩМА, завершена укладка выравнивающего слоя из асфальтобетона.

Серьезных нареканий у общественных наблюдателей в ходе рейда не возникло, однако совсем без замечаний не обошлось. Активисты обратили внимание на необходимость установки пандусов на пешеходном переходе, вырубки кустарника вблизи проезжей части и восстановления покрытия на тротуаре. Все замечания подрядчиком будут учтены.