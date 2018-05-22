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Дорожную разметку исправили в Ижевске на улице Удмуртской

11:07, 22 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
11:07, 22 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
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#дороги\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#разметка\n#Удмуртия\n#ремонт дорог
Фото: пресс-служба администрации Ижевска
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Недочёты в работе подрядчики исправили за свой счёт.

Ижевск. Удмуртия. Разметка вдоль тросовых ограждений на улице Удмуртской в Ижевске соответствует нормативам. Об этом сообщил начальник управления благоустройства и транспорта администрации города Ижевска Артём Богданов.

В 2017 году тросовые ограждения были установлены на уже нанесённую осевую линию, что не соответствовало требованиям. По нормам отступ линии разметки от ограждений должен составлять от 0,5 до 1 метра.

«В настоящее время подрядчик выполнил разметку на расстоянии 0,5 метра от ограждения с каждой стороны. Вместе с тем, на улице Удмуртской на участке от Майской до Кирова будет сохранено пятиполосное движение», - рассказал Артём Богданов.

Напомним, в марте сообщалось, что улица может стать трёхполосной из-за тросового ограждения.

Артём Богданов также сообщил, что при выявлении фактов некачественного нанесения дорожной разметки такие работы не принимаются, акт выполненных работ заказчиком не подписывается до тех пор, пока подрядная организация за счёт собственных средств не устранит недочёты.

Отметим, что всего на нанесение разметки в 2018 году из городского бюджета выделено 19,7 млн рублей. В рамках технического задания нанесут 627,3 тыс. погонных метров разметки. Гарантийный срок службы разметки, выполненной краской, составляет 3 месяца.

11:07, 22 мая, 2018
Дмитрий Стрелков
235
0
#дороги\n#Администрация Ижевска\n#Ижевск\n#разметка\n#Удмуртия\n#ремонт дорог

 

 

 


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