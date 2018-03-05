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Улица Удмуртская в Ижевске станет трёхполосной из-за тросового ограждения

09:00, 05 марта, 2018
Диана Ворончихина
09:00, 05 марта, 2018
Диана Ворончихина
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#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#новости\n#дороги Удмуртии\n#автомобиль
Фото: susanin.news
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Весной на расстоянии 1 м от барьера нанесут сплошную линию разметки, что сузит проезжую часть.

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске улица Удмуртская превратится из четырёхголосной в трехполосную. Об этом во время республиканского форума депутатов рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Удмуртской Республики Алексей Горбачев.

Напомним, что прокуратура Индустриального района Ижевска нашла нарушения при установке тросового ограждения на улице Удмуртской на участке от улицы Кирова до улицы Майская. Надзорное ведомство обратило внимание на отсутствие разметки вдоль барьера.

«Предписание выдано, но оно было выдано в тот период, когда уже просто невозможно нанести дорожную разметку по погодным условиям. Поэтому разметка, скорее всего, будет наноситься в конце апреля в начале мая», - сказал Горбачев.

Изначально ширину отступа планировалось сделать 20 см, но позже, по рекомендации ГИБДД, было принято решение увеличить ее до 1 м.

«Тем самым мы уберем одну полосу с улицы Удмуртской. Но у нас с вами другого выхода нет <…> Мы с общественниками договорились таким образом, что все-таки смотрим на эксплуатацию этих ограждений до мая и потом вместе с правоохранительными органами собираемся и принимаем решение, что нам дальше делать с этими ограждениями. Почему? Потому что и в дальнейшем есть в планах такие ограждения использовать», - резюмировал министр.

09:00, 05 марта, 2018
Диана Ворончихина
771
0
#дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#автомобилисты\n#новости\n#дороги Удмуртии\n#автомобиль

 

 

 

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