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      Удмуртский Управтодор: работы в дождь - это не дефект

      11:20, 11 августа, 2017
      Вадим Исаков
      11:20, 11 августа, 2017
      Вадим Исаков
      223
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии\n#ремонт
      Фото: ИА "Сусанин"
      223
      0

      Замначальника учреждения объяснил общественникам почему подрядчики могут проводить укладку асфальта в сырую погоду.

      Ижевск. Удмуртия. Заместитель начальника «Управтодора» Удмуртии Денис Рябов на семинаре для общественников объяснил, почему дорожники иногда работают в дождь. По его словам, качество работ может быть хорошим даже при сильных морозах.

      «Работы в дождь - это не дефект. Это сигнал к тому, что дефект здесь может быть, на этом участке. Можно выехать и проверить», - сказал Рябов в своем выступлении.

      Он пояснил, что главное, чтобы не успел остыть асфальт до того, как его укатают.

      «Дождь, сам по себе, это не проблема. Проблема в том, что из-за дождя ускоряется процесс охлаждения смеси. В связи с этим есть вероятность, что подрядчик не успеет доукатать, уплотнить», - добавил Рябов.

      Качество работ может быть, по мнению дорожника, хорошим даже при сильных морозах если соблюдается температурный режим. А он зависит от многих факторов и в первую очередь от уровня организации процесса.

      11:20, 11 августа, 2017
      Вадим Исаков
      223
      0
      #дороги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#ремонт дорог\n#дороги Удмуртии\n#ремонт

       

       

       

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