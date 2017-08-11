Удмуртский Управтодор: работы в дождь - это не дефект

Замначальника учреждения объяснил общественникам почему подрядчики могут проводить укладку асфальта в сырую погоду.

Ижевск. Удмуртия. Заместитель начальника «Управтодора» Удмуртии Денис Рябов на семинаре для общественников объяснил, почему дорожники иногда работают в дождь. По его словам, качество работ может быть хорошим даже при сильных морозах.

«Работы в дождь - это не дефект. Это сигнал к тому, что дефект здесь может быть, на этом участке. Можно выехать и проверить», - сказал Рябов в своем выступлении.

Он пояснил, что главное, чтобы не успел остыть асфальт до того, как его укатают.

«Дождь, сам по себе, это не проблема. Проблема в том, что из-за дождя ускоряется процесс охлаждения смеси. В связи с этим есть вероятность, что подрядчик не успеет доукатать, уплотнить», - добавил Рябов.

Качество работ может быть, по мнению дорожника, хорошим даже при сильных морозах если соблюдается температурный режим. А он зависит от многих факторов и в первую очередь от уровня организации процесса.