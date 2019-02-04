Прохождение собеседования является условием допуска к ГИА. Мероприятие направлено на проверку навыков устной речи у школьников.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии более 16 тыс учеников примут участие в итоговом собеседовании для девятиклассников, которое является условием допуска к государственной итоговой аттестации. Проверка позволит оценить навыкив устной речи у школьников, считают в министерстве образования республики.

В профильном ведомстве отмечают, что такая форма экзамена пройдет впервые. Результатом являются отметки «зачет» или «незачет».

Итоговое собеседование по русскому языку состоит из четырех заданий, на которые отводится 15 минут:

- чтение текста вслух;

- пересказ текста с привлечением дополнительной информации;

- монологическое высказывание по одной из выбранных тем;

- диалог с экзаменатором-собеседником.

В Минобрнауки уточнили, что 9 ноября прошлого года в Удмуртии состоялось пробное итоговое собеседование по русскому языку. В нем приняли участие 1062 девятиклассника, более 95% из которых получили отметку «зачет».