Из-за морозов школы Ижевска самостоятельно решают вопрос о переводе на дистант

Ижевск. Удмуртия. В связи с морозами ижевские школы будут принимать решение о проведении занятий самостоятельно. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков на своей странице «ВКонтакте».

Из-за резкого похолодания в республике у местных жителей возник вопрос о посещении школьных занятий.

«Решение о формате проведения уроков в школе каждая образовательная организация принимает самостоятельно. Информацию о дистанте прошу уточнять у вашего классного руководителя. Родители школьников также могут оставить детей дома по своему желанию», — сообщил Дмитрий Чистяков.

Помимо этого, он отметил, что необходимо предупредить школу, если ученик не придёт на уроки. Детские сады работают в штатном режиме.

Также мэр призвал жителей проявлять осторожность при использовании электроприборов и при выходе на улице одеваться теплее.

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