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Из-за морозов школы Ижевска самостоятельно решают вопрос о переводе на дистант

15:51, 15 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Из-за морозов школы Ижевска самостоятельно решают вопрос о переводе на дистант
15:51, 15 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
542
0
#морозы\n#школьники\n#Ижевск\n#дистант
Фото: ИА «Сусанин»
542
0

Детские сады будут работать без изменений.

Ижевск. Удмуртия. В связи с морозами ижевские школы будут принимать решение о проведении занятий самостоятельно. Об этом сообщил глава Ижевска Дмитрий Чистяков на своей странице «ВКонтакте».

Из-за резкого похолодания в республике у местных жителей возник вопрос о посещении школьных занятий.

«Решение о формате проведения уроков в школе каждая образовательная организация принимает самостоятельно. Информацию о дистанте прошу уточнять у вашего классного руководителя. Родители школьников также могут оставить детей дома по своему желанию», — сообщил Дмитрий Чистяков.

Помимо этого, он отметил, что необходимо предупредить школу, если ученик не придёт на уроки. Детские сады работают в штатном режиме.

Также мэр призвал жителей проявлять осторожность при использовании электроприборов и при выходе на улице одеваться теплее.

Если возникают проблемы на системах жилищно-коммунального хозяйства, звоните 072, с мобильных — 998-072.

15:51, 15 февраля, 2024
Михей Кузнецов
журналист
542
0
#морозы\n#школьники\n#Ижевск\n#дистант