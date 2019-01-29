В Удмуртии впервые пройдет итоговое собеседование для девятиклассников

Оно станет условием допуска к ГИА.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии 13 февраля пройдет итоговое собеседование по русскому языку для девятиклассников. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования Удмуртской Республики.

Экзамен в форме собеседования пройдет в регионе впервые. Он станет условием допуска к государственной итоговой аттестации (ГИА). В Удмуртии заявление на участие подали более 16 тысяч участников.

Итоговое собеседование направлено на проверку навыков устной речи у школьников. Девятиклассникам предстоит выполнить 4 задания, на которые отводится 15 минут. Сдающие покажут умение читать текст вслух, пересказывать текст с привлечением дополнительной информации, поддерживать диалог с экзаменатором-собеседником. Кроме того, необходимо будет произнести монолог по одной из выбранных тем.

Апробация модели итогового собеседования по русскому языку состоялась в республике 9 ноября прошлого года. 1062 девятиклассника попробовали новую модель экзамена, 95,5% получили отметку «зачет».