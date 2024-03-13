Школьники и студенты СПО Удмуртии смогут пройти бесплатное обучение на ИТ-курсах

Ижевск. Удмуртия. Школьники и студенты СПО Удмуртии могут пройти бесплатное обучение на ИТ-курсах «Код будущего» (12+). Как передаёт пресс-служба Минцифры республики, на портале «Госуслуги» стартовал приём заявок на онлайн-курсы по программированию в 2024 году. Обучиться бесплатно могут российские школьники 8-11 классов и студенты СПО. В первом потоке курс завершили более 750 учащихся 8-11 классов Удмуртии.

На этих курсах можно изучить Python, C++, C#, JavaScript, 1С и другие современные языки программирования. В каталоге открыто более 40 курсов на выбор от ведущих ИТ-компаний и вузов. Это «1С-Образование», 1Т, Maximum Education, Алгоритмика, ВолГТУ, ГУАП, «Инжинириум» МГТУ имени Н. Э. Баумана, КБГУ имени Х. М. Бербекова, МГПУ, «Мобильное электронное образование», МТИ, МФТИ, Росноу, РУКОН «Цель», РЭУ имени Г. В. Плеханова, Университет Иннополис, Университет Синергия, УУНиТ, Учи.Дома, Фабрика предпринимательства, Финансовый университет, Фоксфорд, ЦПК «Партнер», ЧГУ имени А. А. Кадырова, Школа программистов, Яндекс.

«Проект «Код будущего» запущен в 2022 году и изначально был направлен на обучение только учеников 8-11 классов. С 2023 года проект расширился, и возможность обучиться появилась также у студентов СПО. Так, на первый поток в Удмуртии на курсы было зачислено более 1 400 учащихся, на второй — около 2400», — отметил министр цифрового развития Удмуртии Михаил Фоминов.

Он отметил, что в рамках курсов есть программы начального, базового и продвинутого уровней подготовки. Чтобы приступить к обучению, нужно пройти тестирование. Продолжительность каждого курса составляет 144 академических часа, обучение пройдёт в 2024 году в онлайн-формате.

Успешно сдав итоговое тестирование, школьники и студенты СПО получат сертификат об окончании курса.