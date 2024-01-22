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Ижевские школьники стали финалистами «ДНК-2024»

12:10, 22 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Ижевские школьники стали финалистами «ДНК-2024»
12:10, 22 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
331
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#конкурсы\n#наука\n#разработка\n#школьники\n#Ижевск
Фото: unsplash.com (Маркус Списке)
331
0

Савелий Третьяков и Рудэль Гайнутдинов самостоятельно разработали файлообменник.

Ижевск. Удмуртия. Школьники из Ижевска вышли в финал детского научного конкурса («ДНК-2024») (0+). Об этом сообщает пресс-служба Фонда Андрея Мельниченко.

По итогам регионального этапа «ДНК-2024» «Разработка клиент-серверного приложения для удобной передачи файлов внутри локальной сети» десятиклассников Савелия Третьякова и Рудэля Гайнутдинова стала одной из лучших в номинации «IT-проекты».

Их работа позволяет обмениваться файлами и папками практически любого размера одновременно на нескольких компьютерах.

Финал конкурса пройдёт в феврале в Кемерово.

12:10, 22 января, 2024
Михей Кузнецов
журналист
331
0
#конкурсы\n#наука\n#разработка\n#школьники\n#Ижевск