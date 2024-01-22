Ижевские школьники стали финалистами «ДНК-2024»

Ижевск. Удмуртия. Школьники из Ижевска вышли в финал детского научного конкурса («ДНК-2024») (0+). Об этом сообщает пресс-служба Фонда Андрея Мельниченко.

По итогам регионального этапа «ДНК-2024» «Разработка клиент-серверного приложения для удобной передачи файлов внутри локальной сети» десятиклассников Савелия Третьякова и Рудэля Гайнутдинова стала одной из лучших в номинации «IT-проекты».

Их работа позволяет обмениваться файлами и папками практически любого размера одновременно на нескольких компьютерах.

Финал конкурса пройдёт в феврале в Кемерово.