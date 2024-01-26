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Во время обгона в Удмуртии легковушка врезалась в школьный автобус с детьми

08:00, 26 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Во время обгона в Удмуртии легковушка врезалась в школьный автобус с детьми
08:00, 26 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
580
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#авария\n#автобус\n#школьники
Фото: пресс-служба администрации Воткинского района
580
0

Никто не пострадал.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинском районе школьный автобус попал в аварию. Об этом сообщает пресс-служба администрации Воткинского района.

ДТП произошло 25 января на маршруте село Светлое – деревня Кудрино. Во время обгона водитель автомобиля «Нива» не справился с управлением и столкнулся с автобусом.

Отмечается, что транспорт вез 6 учеников. Никто из них не пострадал. Школьников развёз по домам один из родителей.

Автобус получил незначительные повреждения, но находится на ходу. 

08:00, 26 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
580
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#авария\n#автобус\n#школьники