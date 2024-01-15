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Юные жители Можги передали раненым участникам СВО 35 чулков на культи

18:06, 15 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Юные жители Можги передали раненым участникам СВО 35 чулков на культи
18:06, 15 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
44
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#Можга\n#Удмуртия\n#школьники\n#социальные проекты\n#СВО\n#инвалиды
Фото: unsplash.com (Marina Ermakova)
44
0

Для этого ребята съездили в военный госпиталь в Москву.

Можга. Удмуртия. В Можге ученики гимназии №8 связали чулки для участников спецоперации, потерявших часть конечности. Об этом в своих соцсетях рассказала одна из участниц проекта. Также её пост опубликовали на официальной странице учебного заведения в соцсети «ВКонтакте».

Напомним, что социальный проект учеников 7 «б» класса «Чулки на культи» является частью другого проекта — «Формула успеха» от «Движения первых».

Сначала школьники изучили производство вязаных чулков, похожих на рукава, но без кисти. Эти изделия нужны для защиты ампутированных конечностей от натирания протезами.

В октябре 2023 года ребята начали вязать чулки, а также проводить мастер-классы по их изготовлению. К работе подключились и бабушки учеников. Таким образом школьникам и их родным удалось связать 35 чулков. 

Эти изделия ребята решили подарить раненым участникам спецоперации. Для этого классный руководитель 7 «б» Татьяна Камашева связалась с выпускницей Можгинского медучилища Екатериной Павловой. Девушка работает в главном военном клиническом госпитале имени академика Н. Н. Бурденко в Москве, она обратилась к своему руководству, которое затем пригласило школьников в гости. 

В результате 18 декабря ученики посетили госпиталь на экскурсии, узнали его историю и встретились с бойцами.

«Бойцы искренне были рады подаркам, которые мы привезли, и общению с нами. Ребята поделились своими историями жизни, ответили на наши вопросы, поведали о подвигах своих и товарищей, за которых переживают. <...> Мы надолго запомним эту встречу, которая оставила неизгладимое впечатление», — написала участница проекта.  

18:06, 15 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
44
0
#Можга\n#Удмуртия\n#школьники\n#социальные проекты\n#СВО\n#инвалиды