Ученики Воткинской школы №12 написали письма бойцам СВО

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске учащиеся школы №12 написали письма участникам спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

В своих письмах ребята из 9 «А» класса рассказали истории, поделились своими надеждами, мечтами и победами. Таким образом они решили поддержать военнослужащих своими искренними словами.

Каждое письмо школьники упаковали в треугольник и вложили в него шоколадку. Эти конверты ученики также украсили рисунками и пожеланиями. Отмечается, что ребята верят, что каждое письмо подарит бойцам немного тепла и надежды.

Письма уже передали волонтёрам, которые доставят их вместе с другими посылками в зону СВО.