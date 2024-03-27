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Ученики Воткинской школы №12 написали письма бойцам СВО

12:40, 27 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Ученики Воткинской школы №12 написали письма бойцам СВО
12:40, 27 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
52
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#школьники\n#письмо\n#спецоперация
Фото: пресс-служба администрации Воткинска
52
0

Также они решили подсластить подарки шоколадками.

Воткинск. Удмуртия. В Воткинске учащиеся школы №12 написали письма участникам спецоперации. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. 

В своих письмах ребята из 9 «А» класса рассказали истории, поделились своими надеждами, мечтами и победами. Таким образом они решили поддержать военнослужащих своими искренними словами.

Каждое письмо школьники упаковали в треугольник и вложили в него шоколадку. Эти конверты ученики также украсили рисунками и пожеланиями. Отмечается, что ребята верят, что каждое письмо подарит бойцам немного тепла и надежды.

Письма уже передали волонтёрам, которые доставят их вместе с другими посылками в зону СВО.  

12:40, 27 марта, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
52
0
#Воткинск\n#Удмуртия\n#школьники\n#письмо\n#спецоперация