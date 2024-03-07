Почти все девятиклассники Удмуртии успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии итоговое собеседование по русскому языку сдали 98% учащихся. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

14 февраля девятиклассники Удмуртии прошли итоговое собеседование. Их количество превысило 18 тыс., из которых получили зачёт практически все.

«В ходе собеседования школьники должны были выполнить четыре задания: чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с собеседником-экзаменатором», — рассказала начальник сектора оценки качества образования Управления оценки качества и общего образования детей МОиН УР Ольга Прокошева.

Зачёт ставится, если ученик набрал 10 баллов, максимальным результатом является 20 баллов. Школьники, получившие незачёт или пропустившие экзамен по уважительной причине, смогут пройти собеседование в дополнительные дни — 13 марта и 15 апреля.