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Почти все девятиклассники Удмуртии успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку

12:30, 07 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
Почти все девятиклассники Удмуртии успешно сдали итоговое собеседование по русскому языку
12:30, 07 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
85
0
#школьники\n#Удмуртия\n#экзамен\n#дети
Фото: ИА «Сусанин» (Дмитрий Стрелков)
85
0

Всего экзамен сдавали более 18 тыс. учащихся.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии итоговое собеседование по русскому языку сдали 98% учащихся. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки республики.

14 февраля девятиклассники Удмуртии прошли итоговое собеседование. Их количество превысило 18 тыс., из которых получили зачёт практически все.

«В ходе собеседования школьники должны были выполнить четыре задания: чтение текста вслух, пересказ текста с привлечением дополнительной информации, монологическое высказывание по одной из выбранных тем и диалог с собеседником-экзаменатором», — рассказала начальник сектора оценки качества образования Управления оценки качества и общего образования детей МОиН УР Ольга Прокошева. 

Зачёт ставится, если ученик набрал 10 баллов, максимальным результатом является 20 баллов. Школьники, получившие незачёт или пропустившие экзамен по уважительной причине, смогут пройти собеседование в дополнительные дни — 13 марта и 15 апреля.

12:30, 07 марта, 2024
Михей Кузнецов
журналист
85
0
#школьники\n#Удмуртия\n#экзамен\n#дети