«Романтик» из сарапульской школы похитил букет из 101 розы

Сарапул. Удмуртия. В Сарапуле местный школьник украл букет из 101 розы, который планировал подарить знакомой. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии.

По данным правоохранителей, юноша в дневное время вошёл в магазин и попросил продавщицу собрать букет из 101 розы. После того как женщина передала его школьнику, он выбежал из магазина, не оплатив цветы. Продавщица пыталась его остановить, но подросток проигнорировал её просьбу. Ущерб от кражи букета составил 11 тысяч рублей.

В ходе допроса молодой человек сообщил, что изначально не собирался оплачивать товар и планировал подарить букет своей знакомой.

В отношении школьника возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 161 УК России («Грабёж»).