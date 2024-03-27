Ижевск. Удмуртия. Школьники Ижевска записывают аудиокнигу о детях войны. Об этом сообщает Центр поддержки творческих инициатив «Журавейник+».

Воспитанники центра создали книгу «Италмас-цветок мира. Дети войны. Дети Победы» (6+) вместе с Союзом пенсионеров Удмуртии.

«На территории Удмуртии не было войны. Но здесь тоже был фронт, только трудовой, участниками этого фронта наравне со взрослыми были и дети. Им приходилось работать на строительстве железной дороги «Ижевск-Балезино», в поле, в госпиталях и на заводах. Это был настоящий подвиг», — рассказала директор центра Ольга Чиркова.

В книге школьники объединили воспоминания людей, чье детство пришлось на годы Великой Отечественной войны. Эти истории написаны в первой части. Во второй части собраны размышления участников гуманитарного проекта «Дети Евразии» на тему раннего взросления детей в годы войны.

При поддержке главы Удмуртии Александра Бречалова и Минсоцполитики Удмуртии книга вышла в книжном издательстве «Удмуртия».

Теперь её озвучивают воспитанники Центра индивидуализации и тьюторства REBUS, чтобы с произведением смогли ознакомиться и незрячие люди. Работа ведется в Национальной библиотеке Удмуртии. Отмечается, что книгу также выполнят в рельефно-точечном исполнении.

Презентацию книги «Италмас-цветок мира. Дети войны. Дети Победы» планируется провести весной 2024 года.