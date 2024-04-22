Новый сезон проекта «Билет в будущее» готовится к открытию в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии запустят новый сезон проекта ранней профориентации «Билет в Будущее» (12+). Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

В 2023-2024 учебном году к участию в мероприятиях проекта, в числе которых: онлайн-диагностики, профессиональные пробы и экскурсии на предприятия, присоединились более 14,5 тыс. подростков со всей республики. Около 300 педагогов консультировали ребят и помогали им с выбором будущего направления. В этом году планируется участие более 220 педагогов и свыше 13 тыс. учеников, отметила замдиректора Центра опережающей профессиональной подготовки по профориентационной работе Мария Набатчикова.

«Проект «Билет в будущее» уже шестой год помогает нашим школьникам выбрать путь в жизни, профессию, и, возможно, определит дальнейшую судьбу ребенка. С каждым сезоном проект набирает обороты, привлекая к участию все больше и больше ребят, их родителей и педагогов», — рассказала директор Центра Екатерина Емельянова.

В 2023 году «Билет в будущее» расширил формат работы. Из нововведений: учет индивидуальный особенностей обучающихся на базовых этапах программы, расширение диагностики для детей с ОВЗ, увеличение списка нозологий и введение партнёрской программы.

Также с 2023 года в проект впервые включились ведущие предприятия Удмуртии. В рамках сотрудничества компании знакомят подростков с профессиями, проводят экскурсии на производственных площадках.

«В будущем сезоне ожидается расширение перечня активностей проекта, а также будут расширены форматы работы с родителями», — добавила Екатерина Емельянова.

Напомним, «Билет в будущее» это Всероссийский проект ранней профориентации школьников, который реализуется при поддержке государства в рамках нацпроекта «Образование», инициированного президентом России.