Досрочный период пройдёт с 22 марта по 22 апреля.
Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии проверили пункты досрочной сдачи ЕГЭ. Всероссийское тренировочное мероприятие прошло на базе двух школ республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртии.
5 марта протестировали работу камер видеонаблюдения, оборудования для получения экзаменационных материалов, их печать и сканирование в школьном штабе и аудиториях.
«Мероприятие прошло в полном соответствии с требованиями проведения ЕГЭ и показало полную готовность к проведению экзаменов», — отметила начальник сектора оценки качества образования Управления оценки качества и общего образования детей МОиН Удмуртии Ольга Прокошева.
Помимо специалистов, в проверке поучаствовали и выпускники. Им дали возможность решить ЕГЭ по биологии, информатике и английскому языку.
Досрочный период экзамена пройдёт с 22 марта по 22 апреля.