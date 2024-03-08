Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии проверили пункты досрочной сдачи ЕГЭ. Всероссийское тренировочное мероприятие прошло на базе двух школ республики. Об этом сообщает пресс-служба Минобрнауки Удмуртии.

5 марта протестировали работу камер видеонаблюдения, оборудования для получения экзаменационных материалов, их печать и сканирование в школьном штабе и аудиториях.

«Мероприятие прошло в полном соответствии с требованиями проведения ЕГЭ и показало полную готовность к проведению экзаменов», — отметила начальник сектора оценки качества образования Управления оценки качества и общего образования детей МОиН Удмуртии Ольга Прокошева.

Помимо специалистов, в проверке поучаствовали и выпускники. Им дали возможность решить ЕГЭ по биологии, информатике и английскому языку.

Досрочный период экзамена пройдёт с 22 марта по 22 апреля.