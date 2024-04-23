Легкоатлетическая эстафета «Дружба» стартовала в Ижевске

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовала легкоатлетическая эстафета «Дружба», которая традиционно проводится среди школьников, учащихся СПО и вузов. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Церемония открытия состоялась 23 апреля в 10:00 на стадионе «Зенит». В 10:20 на старт вышли учащиеся Октябрьского района. В 11:50 стартовали ученики школ и СПО Индустриального района, которые затем передали эстафету обучающимся Первомайского района, стартовавшим в 13:20.

Для участников Ленинского и Устиновского районов эстафета пройдет 24 апреля в 10:20 и 11:50.

Вход для болельщиков бесплатный.

По итогам эстафеты будут выбраны пять лучших школ из районов Ижевска, которые примут участие в Эстафете Мира (12+). Мероприятие пройдёт на Центральной площади 9 мая.