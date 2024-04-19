В Ижевске стартовал творческий фестиваль «Весна Удмуртии»

Ижевск. Удмуртия. В Ижевске стартовал Республиканский творческий фестиваль «Весна Удмуртии» (12+). Открывал фестиваль руководитель администрации главы и правительства республики Александр Журавлев. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии.

Торжество продолжает традиции студенческой весны. Нововведением этого года стало участие не только студентов, но и школьников – фестиваль организовали совместно с региональным отделением «Движение первых». Более 18 тыс. человек примкнули к движению. Участники «Движения первых» во втором грантовом конкурсе победили в 31 инициативе на сумму 48 млн рублей. Тем самым Удмуртия вошла в топ-2 регионов по количеству проектов-победителей.

Более тысячи творцов приедут в Ижевск со всей Удмуртии для участия в фестивале. Участниками стали все желающие от 12 до 35 лет. Всех поделят на разные категории: школы, студенты вузов и СПО. Учащиеся подавали заявки в десяти творческих номинациях – от классических вокальных и танцевальных до медиа и моды.

На открытии фестиваля прошла церемония передачи семейного очага молодой студенческой семье. Семья Корякиных из Селтов передала лампаду молодой семье студентов ИжГТУ имени М. Т. Калашникова – Альмиру и Яне Гареевым.

«В 2024 году фестиваль в Удмуртии проходит под эгидой Года семьи, объявленного президентом Владимиром Путиным, и в очень семейном месте – цирке. Для семей, детей и молодёжи по нацпроектам развивается инфраструктура городов и районов: создаются общественные пространства, ремонтируются молодёжные центры, работают объединения по интересам. В феврале президент объявил о создании нового нацпроекта «Молодежь и дети» – это значит больше возможностей», — заявил руководитель администрации главы и правительства Удмуртии Александр Журавлев.

Проведение фестиваля «Весна Удмуртии» в таком формате стало возможным благодаря победе Агентства по молодежной политике в конкурсе «Регион для молодых» в рамках нацпроекта «Образование», инициированного Владимиром Путиным.

Победители смогут отправиться на Всероссийские студенческие и школьные финалы в Саратов и Ставрополь.