Ижевск. Удмуртия. Школьники Удмуртии определились с выбором предметов для сдачи ЕГЭ-2024. Как сообщает пресс-служба Минобрнауки республики, всего в этом году в регионе заявление на сдачу ЕГЭ и ГВЭ-11 подали более 5 400 человек.

«На сегодняшний день самым массовым экзаменом остается ЕГЭ по русскому языку, его планируют сдавать порядка 5 335 человек. Математику профильного уровня выбрали для сдачи 2 672 участника. Самым популярным предметом по выбору стало обществознание, на него зарегистрировались 2 322 участника. Второй по популярности предмет по выбору — информатика, ее планируют сдавать 1 400 человек», — сообщила начальник сектора оценки качества образования Управления оценки качества и общего образования детей Министерства образования и науки УР Ольга Прокошева.

ЕГЭ по биологии стал третьим по популярности предметом, его выбрали 1 103 участника. Далее следуют физика (905 человек), история и химия (более 700 человек). В списке менее популярных предметов оказались английский язык, литература, география, немецкий и французский языки.

Напомним, основной период ГИА в 11-х классах в 2024 году пройдет с 23 мая по 1 июля, дополнительный — с 4 по 23 сентября.