Закрыть
Все разделы Поиск
100-летие Удмуртии Спецпроект ДТП Удмуртии Спецпроект
Здоровье Спецпроект АПК Спецпроект
Гидравлический прорыв Лонгрид Ижевский завод пластмасс: изолон в каждый дом Лонгрид СЭГЗ: на земле, на воде и в воздухе Лонгрид

Психическое расстройство выявили у школьника Ижевска, который напал на одноклассника с ножом

17:52, 29 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Психическое расстройство выявили у школьника Ижевска, который напал на одноклассника с ножом
17:52, 29 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
29
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#уголовное дело\n#школьники\n#болезнь
Фото: elements.envato.com (rthanuthattaphong)
29
0

Его планируют принудительно направить на лечение.

Ижевск. Удмуртия. У школьника из Ижевска, который набросился на одноклассника с ножом, выявили психическое расстройство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, пресс-служба СУ СКР по УР. 

Установлено, что в октябре 2023 года 14-летний ученик в состоянии невменяемости во время урока несколько раз ударил одноклассника ножом. Мальчик нанес пострадавшему раны в область головы, шеи и грудной клетки. Ребёнка остановили очевидцы. Потерпевшего госпитализировали. 

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК России («Покушение на убийство»).  

Напомним, что нападавшего подростка на 2 месяца отправили под стражу. В конце октября пострадавшего школьника выписали из больницы

Во время расследования судебная экспертиза установила, что несовершеннолетний имеет хроническое психическое расстройство, из-за которого он не осознавал опасность своих действий. Мальчик нуждается в принудительном стационарном лечении в психиатрической больнице.

Заместитель прокурора Удмуртии утвердил постановление о направлении уголовного дела в Устиновский районный суд, чтобы ребёнок прошёл лечение.

17:52, 29 февраля, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
29
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Прокуратура\n#уголовное дело\n#школьники\n#болезнь