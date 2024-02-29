Психическое расстройство выявили у школьника Ижевска, который напал на одноклассника с ножом

Ижевск. Удмуртия. У школьника из Ижевска, который набросился на одноклассника с ножом, выявили психическое расстройство. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Удмуртии, пресс-служба СУ СКР по УР.

Установлено, что в октябре 2023 года 14-летний ученик в состоянии невменяемости во время урока несколько раз ударил одноклассника ножом. Мальчик нанес пострадавшему раны в область головы, шеи и грудной клетки. Ребёнка остановили очевидцы. Потерпевшего госпитализировали.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК России («Покушение на убийство»).

Напомним, что нападавшего подростка на 2 месяца отправили под стражу. В конце октября пострадавшего школьника выписали из больницы.

Во время расследования судебная экспертиза установила, что несовершеннолетний имеет хроническое психическое расстройство, из-за которого он не осознавал опасность своих действий. Мальчик нуждается в принудительном стационарном лечении в психиатрической больнице.

Заместитель прокурора Удмуртии утвердил постановление о направлении уголовного дела в Устиновский районный суд, чтобы ребёнок прошёл лечение.