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Более тысячи учеников в Удмуртии примут участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников

16:45, 11 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
Более тысячи учеников в Удмуртии примут участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников
16:45, 11 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
98
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#Ижевск\n#Удмуртия\n#Олимпиада\n#школьники\n#тесты
Фото: vk.com (Светлана Болотникова)
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Тестирования проведут по 24 предметам.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Об этом рассказала министр образования Удмуртии Светлана Болотникова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». 

В региональном этапе, который продлится до 29 февраля, участвуют более тысячи школьников. Для них разработаны тестирования по 24 предметам. Задания составили центральные предметно-методические комиссии. 

Ребята, которые наберут наибольшее количество баллов, выйдут на всероссийский уровень. Отмечается, что победитель олимпиады сможет поступить в один из вузов России без экзаменов. 

По результатам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников Удмуртия уже несколько лет входит в топ-7 регионов страны. Эти данные показывают интеллектуальный потенциал учеников, профессионализм учителей, преподавателей вузов и педагогов допобразования. 

16:45, 11 января, 2024
Екатерина Сентемова
журналист
98
0
#Ижевск\n#Удмуртия\n#Олимпиада\n#школьники\n#тесты