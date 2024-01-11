Более тысячи учеников в Удмуртии примут участие в региональном этапе Всероссийской олимпиады школьников

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал региональный этап Всероссийской олимпиады школьников. Об этом рассказала министр образования Удмуртии Светлана Болотникова на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

В региональном этапе, который продлится до 29 февраля, участвуют более тысячи школьников. Для них разработаны тестирования по 24 предметам. Задания составили центральные предметно-методические комиссии.

Ребята, которые наберут наибольшее количество баллов, выйдут на всероссийский уровень. Отмечается, что победитель олимпиады сможет поступить в один из вузов России без экзаменов.

По результатам заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников Удмуртия уже несколько лет входит в топ-7 регионов страны. Эти данные показывают интеллектуальный потенциал учеников, профессионализм учителей, преподавателей вузов и педагогов допобразования.