Досрочный период сдачи ЕГЭ начался в Удмуртии

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии стартовал досрочный период для сдачи единого государственного экзамена. Он завершится 22 апреля. Об этом сообщает пресс-служба министерства образования и науки региона.

22 марта в Удмуртии прошли экзамены по географии и литературе. 26 марта состоится ЕГЭ по русскому языку, а 29 марта – по математике базового и профильного уровней.

2 апреля выпускники напишут экзамены по биологии, физике и письменную часть по иностранным языкам. Устная часть экзамена состоится 5 апреля. На 9 апреля запланированы ЕГЭ по информатике и обществознанию, а на 12 апреля — по истории и химии.

С 15 по 22 апреля пройдут резервные дни для сдачи всех предметов.

Всего на досрочный период сдачи ЕГЭ зарегистрировались 2 918 выпускников со всей России. Для них в 66 регионах заработали 118 пунктов проведения экзаменов.