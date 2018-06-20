В Глазове достроили корпус физико-математического лицея

В двухэтажном здании должны разместиться спортзал и школьный технопарк.

Ижевск. Удмуртия. В Глазове достроили двухэтажный корпус физико-математического лицея. В здании должны разместиться спортзал и школьный технопарк.

Объект являлся одним из долгостроев. Его начали возводить в 2014 году, но строительство было заморожено в 2016 году из-за недостатка финансирования.

В декабре 2017 года на завершение строительства поступило 27 млн рублей из резервного фонда Президента России. Также финансирование работ в объёме 4,7 млн рублей обеспечил бюджет Удмуртии.

«Все технопарки в типичном их понимании – площадки для мотивации школьников к инженерной деятельности на начальном уровне. Наш технопарк – ступень системного мероприятия подготовки высококвалифицированных кадров наукоемких производств страны за счет привлечения специалистов предприятий ТВЭЛ, профильных ВУЗов страны и др. и на более высоком уровне», - пояснил и.о. директора Глазовского физико-математического лицея Дмитрий Мальцев.

Кроме того, 5 млн рублей для закупки нового оборудования для школьного технопарка выделил Чепецкий механический завод (ТВЭЛ, Госкорпорация «Росатом»), который является партнёром республики и муниципалитета по многим социально значимым программам.

Объект запланирован к сдаче в эксплуатацию в начале июля.