«Ночь искусств-2018»: программа мероприятий в Ижевске на 2 и 3 ноября

Культурно-образовательная акция продлится в Удмуртии до 6 ноября.

Ижевск. Удмуртия. По всей Удмуртии в шестой раз пройдут мероприятия в рамках всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств 2018». Как сообщила пресс-служба Минкультуры Удмуртии, акция продлится до вторника, 6 ноября.

К «Ночи искусств» присоединятся 20 государственных учреждений культуры. Слоган акции в 2018 году - «Искусство объединяет».

Республиканский дом народного творчества

2 ноября

18:00 Открытие акции «Ночь искусств»;

18:30 - 19.50 класс-концерты, мастер-классы, выставка:

- мастер-класс от Студии танцев «Линди - бум»;

- мастер-класс по хип-хопу от Сергея Перевозчикова - руководителя реп-ансамбля «АРАИль»;

- мастер-класс по вокалу – руководитель вокальной группы «Примавера» Ксения Накарякова;

- Класс-концерт и мастер класс по балету – образцовый театр балета;

«Радуга» руководитель Татьяна Телицына;

- Мастер-класс по современной хореографии – образцовый хореографический коллектив руководитель Елена Заровняева;

- профессиональная выставка живописи Сергея Кузнецова «Поэзия родного края»;

- мастер-класс по оригами – Светлана Мельчукова;

19:50 – 20:00 Закрытие.

3 - 4 ноября

10:00 - 21:00 Международный конкурс-фестиваль детского, юношеского и взрослого творчества «Территория талантов», в рамках Международного проекта «Душа моей родины». Вход свободный.

Государственный русский драматический театра Удмуртии

3 ноября

22:00-24:00 Иммерсивный спектакль «Дао. Легенда одного пути» (вместе с актерами театра зрители совершат ночное путешествие по закулисью театра, побывают в самых недоступных местах – гримерных, под сценой, технических помещениях); 18+

Беседа «Чайная церемония» (разговор со зрителями после спектакля о выборе жизненного пути); 18+

Государственный зоологический парк Удмуртии

3 ноября

13:00 Праздничная программа «В единстве наша сила!» (концертная программа, конкурсы и народные гуляния).

Дворец культуры «Восточный»

3 ноября

18:00 - Концертная программа «Мынам Удмуртие» («Моя Удмуртия») с участием творческих коллективов:

- Народного ансамбля удмуртской песни «Инвожо»;

- Народного ансамбля марийской песни «Ош пеледыш».

18:40 - Театрализованная развлекательная программа.

«Шудом, эктом!» («Поиграем, потанцем!») с участием сказочного персонажа Лопшо Педунь.

19:30 - просмотр х/ф «Тень Алангасара» (1994 г.)

Выставочный центр «ГАлерея»

3 ноября

11:00 - 20:00 Выставка-ярмарка «Каменная мозаика»;

16:00 «Магия самоцветов» - экскурсия по выставке «Каменная мозаика».