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Проект «18+»: в Глазовском районе сделали шаг к новому качеству удмуртскости

16:00, 04 сентября, 2018
Марат Газизуллин
16:00, 04 сентября, 2018
Марат Газизуллин
163
0
#культура\n#удмурты\n#Глазов\n#Удмуртия
Фото: vk.com/centre_kit
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На территории историко-культурного парка «Донды дор» прошло мероприятие, объединившее традиционную этническую культуру удмуртских родов, воршудов, и современную фестивальную культуру с фаер-шоу, рок-концертом и конкурсом красоты.

Донды Дор. Удмуртия. Всеудмуртский сход воршудов, традиционных родовых объединений, кланов удмуртов собрал в Глазовском районе представителей 41 воршуда. Всего исследователи насчитывают порядка 70 воршудов, названных в честь легендарных предков, родовых божеств.

Мероприятие посетили 13 официальных делегаций из Удмуртии и Татарстана, которые поставили свои «пусы» (знаки воршудов) на сходе.  Сход торо (Воршуд кенеш) и Сход представителей воршудов в целом принял согласился с тем, что в современных условиях воршуд - это род, объединение кровных родственников по материнской линии, легендарный предок удмуртского рода. 

Организаторам схожа воршудов удалось успешно объединить столь архаичную форму родовой организации с современными культурными трендами. По утверждению директора парка «Донды Дор» Евгения Баженова организация современного фестивали позволяет приспособиться к социально-экономическим, политическим и культурным изменениям, развивать самосознание и сохранить менталитет удмуртского народа: «Нельзя делать из культуры консервную банку. Необходимо ее приспосабливать к современным социокультурным реалиям. Брать некий этнический маркер и делать из него тренд!»

Примером удачного симбиоза культурных и экономических отношений стал фолк-рок фестиваль и конкурс женской финно-угорской красы «Тыло толэзь» («Огненная луна»). 12 красавиц из Глазовского района, города Глазова, Игринского района и Республики бились за титул «Огненной красавицы». Фестиваль продолжился рок-концертом, ради которого даже состоялось воссоединение самой известной удмурто-язычной фолк-группы Silent Woo Goore. Действо завершилось огненным шоу и фейерверком.

Фестиваль стал самым массовым шоу, из проходивших в Глазовском районе. Глава района Вячеслав Сабреков даже поделился с корреспондентом информагентства «Сусанин» оптимистической статистикой «Донды Дора»: «Если в 2016 году на территории Глазовского района было около 15 тыс. туристов, то только за 7 месяцев этого года сюда приехали уже 25 тыс. человек».

В целом глазовчане подтвердили, что могут организовать массовые этнические   мероприятия на высочайшем уровне. Одна лишь подробность – по отзывам корреспондента информагентства «Сусанин», постоянно посещающего национальные удмуртские мероприятия, в «Донды доре» была просто потрясающая обрядовая каша. Теперь глазовское отделение общества «Удмурт кенеш» займется организацией следующего схода воршудов, которые планируется проводить не реже одного раза в три года. 

Чей воршуд будешь?

Вместе с тем, наведя справки об организаторах и гостях фестиваля, мы решили ехать. Историко-культурный парк "ДондыДор" находится в Глазовском районе на берегу Чепцы. Чтобы попасть сюда, необходимо добраться до центра Глазова. Дальше нужно объехать центральную глазовскую Площадь Свободы и выехать на мост через Чепцу.


16:00, 04 сентября, 2018
Марат Газизуллин
163
0
#культура\n#удмурты\n#Глазов\n#Удмуртия

 

 

 


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