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В столице Удмуртии в шестой раз пройдет книжный фестиваль «Читай, Ижевск!»

12:06, 28 июля, 2018
Диана Ворончихина
12:06, 28 июля, 2018
Диана Ворончихина
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#общество\n#Ижевск\n#книги\n#Удмуртия\n#фестиваль
Фото: susanin.news
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Он состоится с 7 по 9 сентября в фан-зоне парка Кирова.

Ижевск. Удмуртия. Шестой книжный фестиваль «Читай, Ижевск!» пройдет в столице Удмуртии с 7 по 9 сентября. Как сообщает пресс-служба администрации города, мероприятия пройдут в фан-зоне парка Кирова.

В этом году темой книжного праздника станет «ЧИЖ перелетный». В течение трех дней будут работать 7 тематических маршрутов:

- «ЧИЖэлита» - встречи с известными деятелями культуры (писателями, актерами, музыкантами);

- «ЧИЖорные ряды» - книжная ярмарка с участием московских и местных издательств;

- «ЧИЖмудрИЖъ» - интеллектуальные активности («живые книги» с лекциями и мастер-классами литературному мастерству и другим темам);

- «ПерепеЧИЖ» - встречи с известными людьми Удмуртии, презентации туристических маршрутов региона, открытый микрофон «Голоса Ижевска», выступления фольклорных коллективов;

- «МастерЧИЖ» - открытые мастерские, обучение различным художественным практикам (книжный переплет, моделирование и дизайн одежды, фотография, иллюстрация, живопись, скульптура, танец, флористика);

- «ЧИЖики» - интерактивная познавательная площадка для детей (выставки лучшей детской литературы, флешмоб литературных героев, чтения с фонариком, театральные постановки, уроки скорочтения);

- «БИБЛИОН 23´18» - презентационный стенд муниципальных библиотек. Почетными гостями фестиваля станут известные писатели Майя Кучерская, Дмитрий Воденников, Марина Москвина и другие.

Вход свободный.

12:06, 28 июля, 2018
Диана Ворончихина
230
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#общество\n#Ижевск\n#книги\n#Удмуртия\n#фестиваль

 

 

 


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