Тарифы на размещение предвыборной агитации от компании «Комос-Медиа»

Компания изготавливает материалы для проведения предвыборной агитации в рамках кампании по избранию депутатов Госдумы России восьмого созыва.

Общество с ограниченной ответственностью «Комос-Медиа» информирует о стоимости изготовления печатных предвыборных агитационных материалов на принтере 360 Dpl:

- на баннерной ткани производство Китай – 160 руб./кв.м.

- на постерной бумаге 115 гр. м.кв. – 115 руб./кв.м.

- на постерной бумаге 150 гр. м.кв. – 150 руб./кв.м.

- на пленке Orajet – 300 руб./кв.м.

- на скроллерной бумаге – 740 руб./кв.м.

Оплата оказываемых услуг (работ) производится путем 100% предоплаты за три календарных дня до начала оказания услуг (работ).