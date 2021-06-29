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Тарифы на размещение предвыборной агитации от компании «Комос-Медиа»

13:52, 29 июня, 2021
Тарифы на размещение предвыборной агитации от компании «Комос-Медиа»
13:52, 29 июня, 2021
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#тарифы и цены\n#бизнес\n#реклама\n#выборы
Фото: twenty20.com
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Компания изготавливает материалы для проведения предвыборной агитации в рамках кампании по избранию депутатов Госдумы России восьмого созыва.

Общество с ограниченной ответственностью «Комос-Медиа» информирует о стоимости изготовления печатных предвыборных агитационных материалов на принтере 360 Dpl:

- на баннерной ткани производство Китай – 160 руб./кв.м.

- на постерной бумаге 115 гр. м.кв. – 115 руб./кв.м.

- на постерной бумаге 150 гр. м.кв. – 150 руб./кв.м.

- на пленке Orajet – 300 руб./кв.м.

- на скроллерной бумаге – 740 руб./кв.м.

Оплата оказываемых услуг (работ) производится путем 100% предоплаты за три календарных дня до начала оказания услуг (работ).

13:52, 29 июня, 2021
0
#тарифы и цены\n#бизнес\n#реклама\n#выборы