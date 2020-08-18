Концерн «Калашников» представил экспериментальный автомат под «натовский» патрон

Новое оружие можно будет увидеть на форуме «Армия-2020».

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» представил экспериментальный автомат под патрон 5.56 NATO. Об этом сообщается на странице «Калашников.Media» в соцсети «Вконтакте».

Длина ствола нового автомата 415 мм, шаг нарезов – 178 мм, масса – 3,35 кг. Оружие имеет облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой и новое исполнение целика, а также щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.

Новый автомат будет представлен на форуме «Армия-2020». Увидеть его можно в демоцентре концерна «Калашников».



