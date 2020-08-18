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Концерн «Калашников» представил экспериментальный автомат под «натовский» патрон

10:10, 18 августа, 2020
Ксения Чернова
Концерн «Калашников» представил экспериментальный автомат под «натовский» патрон
10:10, 18 августа, 2020
Ксения Чернова
92
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#бизнес\n#промышленность\n#оружие\n#Ижевск\n#Удмуртия
Фото: кадр из видео
92
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Новое оружие можно будет увидеть на форуме «Армия-2020».

Ижевск. Удмуртия. Концерн «Калашников» представил экспериментальный автомат под патрон 5.56 NATO. Об этом сообщается на странице «Калашников.Media» в соцсети «Вконтакте».

Длина ствола нового автомата 415 мм, шаг нарезов – 178 мм, масса – 3,35 кг. Оружие имеет облегченный телескопический приклад с улучшенной эргономикой и новое исполнение целика, а также щелевой пламегаситель с возможностью быстрого монтажа глушителя.

Новый автомат будет представлен на форуме «Армия-2020». Увидеть его можно в демоцентре концерна «Калашников».


10:10, 18 августа, 2020
Ксения Чернова
92
0
#бизнес\n#промышленность\n#оружие\n#Ижевск\n#Удмуртия

 

 

 


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