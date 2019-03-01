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Налоговые ставки для букмекеров в Удмуртии выросли в два раза

08:30, 01 марта, 2019
Дарья Саушина
08:30, 01 марта, 2019
Дарья Саушина
73
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#бизнес\n#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#букмекеры
Фото: pixabay
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В республике вдвое подняли ставки на игорный бизнес.

Ижевск. Удмуртия. В Удмуртии в два раза повысили размер налоговых ставок на игорный бизнес. Как сообщает пресс-служба Госсовета Удмуртской Республики, изменения в соответствующий региональный закон внесли на прошедшей сессии регионального парламента.

Корректировки связаны с тем, что максимальный размер ставок был увеличен на федеральном уровне. В два раза вырастут налоговые ставки за один процессинговый центр тотализатора и за один процессинговый центр букмекерской конторы – со 125 до 250 тысяч рублей.

С 7 до 14 тысяч рублей повышается ставка налога за один пункт приёма ставок тотализатора и за один пункт приёма ставок букмекерской конторы. Кроме того, появятся две новых категории, которые будут облагаться налогом. За один процессинговый центр интерактивных ставок тотализатора оплата составит 3 млн рублей. В такую же сумму налога обойдется один процессинговый центр интерактивных ставок букмекерской конторы.

Как разъясняет сайт ФНС, букмекерские конторы и тотализаторы могут работать вне специальных игорных зон, но только по лицензии. Функционирование букмекерских контор и тотализаторов строится по сетевому принципу: игорное заведение обладает головным офисом (процессинговый центр) и рядом обособленных подразделений (пункты приема ставок).

08:30, 01 марта, 2019
Дарья Саушина
73
0
#бизнес\n#налоги\n#Ижевск\n#Удмуртия\n#Госсовет Удмуртии\n#букмекеры

 

 

 


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