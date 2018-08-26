Выпускаемые в Сарапуле электродвигатели для ракетных комплексов заменят украинские агрегаты

Двигатели испытают в комплексах С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф».

Сарапул. Удмуртия. Выпускаемые на Сарапульском электрогенераторном заводе электродвигатели заменят украинские агрегаты. Как сообщает пресс-служба предприятия, двигатели испытают в составе зенитно-ракетных комплексов С-350 «Витязь» и С-400 «Триумф».

400-герцовые установки ДАТ 7500 и ДАТ 15000 имеют мощность 7,5 и 15 кВт соответственно.

По словам директора АО «СЭГЗ» Сергея Мусинова, приводы с электродвигателями отличаются точностью работы и высокой степенью защиты от перегрузок.