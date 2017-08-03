Объемы производства «Ижстали» за год выросли на 31%

Реализация металлопродукции достигла 204 тыс. тонн.

Ижевск. Удмуртия. Завод «Ижсталь» за год увеличил объемы производства на 31%. Продажи металлопродукции достигли 204 тыс. тонн, сообщает пресс-служба предприятия.

Выплавка стали составила 152 тыс. тонн. Это на 34% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Производство готового проката выросло на 13% - до 173 тыс. тонн.

Также увеличилась реализация высокомаржинальной продукции. Более чем в 1,6 раз выросла отгрузка легированного сортамента.