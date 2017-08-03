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      Объемы производства «Ижстали» за год выросли на 31%

      11:42, 03 августа, 2017
      Яна Шамаева
      11:42, 03 августа, 2017
      Яна Шамаева
      146
      0
      #экономика\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#Удмуртия
      146
      0

      Реализация металлопродукции достигла 204 тыс. тонн.

      Ижевск. Удмуртия. Завод «Ижсталь» за год увеличил объемы производства на 31%. Продажи металлопродукции достигли 204 тыс. тонн, сообщает пресс-служба предприятия.

      Выплавка стали составила 152 тыс. тонн. Это на 34% больше показателей аналогичного периода прошлого года. Производство готового проката выросло на 13% - до 173 тыс. тонн.

      Также увеличилась реализация высокомаржинальной продукции. Более чем в 1,6 раз выросла отгрузка легированного сортамента.

      11:42, 03 августа, 2017
      Яна Шамаева
      146
      0
      #экономика\n#Ижсталь\n#Ижевск\n#Удмуртия

       

       

       

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