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      Российский фигурист Максим Ковтун пропустит Олимпийские игры-2018

      15:40, 22 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      15:40, 22 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      281
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#Санкт-Петербург\n#травматизм\n#соревнования\n#фигурное катание\n#спортсмены
      Фото: vk.com/maxim_kovtun
      281
      0

      Спортсмен снялся с чемпионата России по фигурному катанию, по результатам которого сформируют сборную.

      Санкт-Петербург. Российский фигурист Максим Ковтун снялся с чемпионата России по фигурному катанию  и потерял шансы на участие в Олимпийских Играх в Пхенчхане.  

      Как пишет РГ, Ковтун на проходящем в Санкт-Петербурге первенстве страны после исполнения короткой программы занял лишь 16 место. Принятое им решение отказаться от дальнейшего участия в соревновании не позволит ему выступить на грядущей Олимпиаде.  

      Дело в том, что чемпионат России является одним из этапов отбора к Играм-2018. Фигуристы, занявшие призовые места, войдут в состав национальной команды, которая выступит на чемпионате Европы. По результатам европейского первенства будет определен состав сборной на Олимпиаду.  

      Отмечается, что пока причины, по которым Ковтун отказался от борьбы за поездку на Игры, не сообщаются. Однако эксперты предполагают, что фигуристу помешали проблемы со здоровьем. В частности, трехкратного чемпиона России беспокоят боли в спине, из-за которых он не выступил на Гран-при в Канаде и снялся с соревнований в США, откатав короткую программу.

      15:40, 22 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      281
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#Санкт-Петербург\n#травматизм\n#соревнования\n#фигурное катание\n#спортсмены

       

       

       

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