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      МОК пожизненно отстранил от участия в Олимпиаде российского бобслеиста Алексея Воеводу

      09:42, 19 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      09:42, 19 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      322
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#МОК\n#допинг\n#спортсмены
      Фото: vk.com
      322
      0

      Спортсмен намерен оспорить это решение в спортивном арбитражном суде в Лозанне.

      Лозанна. Швейцария. Международный олимпийский комитет пожизненно дисквалифицировал бобслеиста Алексея Воеводу.  Как и в других случаях с российскими спортсменами, атлета отстранили от участия в Играх из-за нарушений антидопинговых правил.  

      Как пишет Интерфакс, МОК принял решение по результатам расследования комиссии Дениса Освальда, которая занималась перепроверкой допинг-проб российских спортсменов, взятых во время Олимпийских игр 2014 года в Сочи.  

      Сам Воевода, комментируя ситуацию, заявил, что намерен оспорить это решение в спортивном арбитражном суде в Лозанне, пишет РТ со ссылкой на РИА «Новости». «Ура, наконец и обо мне вспомнили! Теперь есть повод подать в CAS! Информационные качели на эту тему уже никому не интересны. Каждый день есть множество других интригующих информационных поводов, но наши западные «коллеги» продолжают высасывать их из пальца. Что мешало им раньше вынести подобное решение? Ведь мои результаты были аннулированы вместе с ребятами по команде» - рассказал спортсмен.  

      В свою очередь в Федерации бобслея России заявили, что готовы оказать содействие спортсмену в принятом решении. По словам президента ФБР Алексея Зубкова, Воевода может рассчитывать на любую помощь со стороны федерации.    

      Напомним, ранее появилась информация, что имена российских спортсменов, участвующих в Олимпиаде, станут известны в январе 2018 года. В МОК подчеркнули, что каждый атлет, решивший поехать на Игры, должен быть «чистым». 

      09:42, 19 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      322
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#МОК\n#допинг\n#спортсмены

       

       

       

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