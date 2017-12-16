МОК: имена российских спортсменов, участвующих в Олимпиаде, будут известны в январе 2018 года

В организации подчеркнули, что каждый атлет, решивший поехать на Игры, должен быть «чистым».



Лозанна. Швейцария. Международный олимпийский комитет назвал сроки, когда станет известен список российских спортсменов, допущенных к участию в Играх-2018. Как пишут Известия.ру, имена атлетов огласят на позднее 28 января следующего года.

По информации СМИ, при выборе МОК будет ориентироваться не только на свои данные, но и на информацию, предоставленную Всемирным антидопинговым агентством.

Кроме того, в МОК подчеркнули, что каждый российский атлет, решивший принять участие в Олимпиаде в Южной Корее, должен иметь «чистую» допинговую историю и регулярно проходить тестирование на употребление запрещенных препаратов.

Напомним, Международный олимпийский комитет запретил участвовать российской сборной в Играх-2018 5 декабря. При этом организация разрешила спортсменам выступить под нейтральным флагом в статусе «олимпийцев из России».