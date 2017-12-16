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      МОК: имена российских спортсменов, участвующих в Олимпиаде, будут известны в январе 2018 года

      15:30, 16 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      15:30, 16 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      199
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#Южная Корея\n#МОК\n#допинг\n#спортсмены
      Фото: vk.com
      199
      0

      В организации подчеркнули, что каждый атлет, решивший поехать на Игры, должен быть «чистым».  

      Лозанна. Швейцария. Международный олимпийский комитет назвал сроки, когда станет известен список российских спортсменов, допущенных к участию в Играх-2018. Как пишут Известия.ру, имена атлетов огласят на позднее 28 января следующего года.  

      По информации СМИ, при выборе МОК будет ориентироваться не только на свои данные, но и на информацию, предоставленную Всемирным антидопинговым агентством.  

      Кроме того, в МОК подчеркнули, что каждый российский атлет, решивший принять участие в Олимпиаде в Южной Корее, должен иметь «чистую» допинговую историю и регулярно проходить тестирование на употребление запрещенных препаратов.  

      Напомним, Международный олимпийский комитет запретил участвовать российской сборной в Играх-2018 5 декабря. При этом организация разрешила спортсменам выступить под нейтральным флагом в статусе «олимпийцев из России». 

      15:30, 16 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      199
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#Южная Корея\n#МОК\n#допинг\n#спортсмены

       

       

       

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