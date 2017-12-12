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      Российские спортсмены выступят на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом

      15:24, 12 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      15:24, 12 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      223
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#Олимпийские игры\n#Южная Корея\n#МОК
      Фото: vk.com
      223
      0

      Такое решение огласили на собрании Олимпийского комитета России.

      Москва. В российской столице Олимпийское собрание приняло решение об участии спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Как пишет Интерфакс, собрание проводил Олимпийский комитет России.  

      Как сообщил агентству источник, близкий к ситуации, члены Олимпийского собрания решили принять условия МОК и разрешили атлетам выступать на Играх под нейтральным флагом. Таким образом, каждый спортсмен, решивший участвовать в предстоящей Олимпиаде, будет бороться за медали в статусе «олимпийца из России».  

      Кроме того, ОКР совместно с заинтересованными организациями окажут спортсменам необходимое содействие в  решении организационных, технических и финансовых вопросов.  

      Глава российского Олимпийского комитета Александр Жуков подчеркнул, что в организации с уважением отнесутся к тем атлетам, кто решил отказаться от участия в Играх. Также в ближайшее время российские специалисты выяснят и согласуют с МОК все детали участия спортсменов в Олимпиаде

      15:24, 12 декабря, 2017
      Аграфена Костромская
      223
      0
      #спорт\n#Олимпиада\n#Олимпийские игры\n#Южная Корея\n#МОК

       

       

       

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