Российские спортсмены выступят на Олимпиаде в Пхенчхане под нейтральным флагом

Такое решение огласили на собрании Олимпийского комитета России.

Москва. В российской столице Олимпийское собрание приняло решение об участии спортсменов в зимней Олимпиаде в Пхенчхане. Как пишет Интерфакс, собрание проводил Олимпийский комитет России.

Как сообщил агентству источник, близкий к ситуации, члены Олимпийского собрания решили принять условия МОК и разрешили атлетам выступать на Играх под нейтральным флагом. Таким образом, каждый спортсмен, решивший участвовать в предстоящей Олимпиаде, будет бороться за медали в статусе «олимпийца из России».

Кроме того, ОКР совместно с заинтересованными организациями окажут спортсменам необходимое содействие в решении организационных, технических и финансовых вопросов.

Глава российского Олимпийского комитета Александр Жуков подчеркнул, что в организации с уважением отнесутся к тем атлетам, кто решил отказаться от участия в Играх. Также в ближайшее время российские специалисты выяснят и согласуют с МОК все детали участия спортсменов в Олимпиаде.