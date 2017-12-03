Российских спортсменов могут допустить на Олимпиаду под нейтральным флагом

Окончательное решение об участии России в Зимних Играх примут 5 декабря.

Москва. Россия. В случае недопуска России к Олимпиаде-2018 российские спортсмены смогут выступать под нейтральным флагом. Об этом пишет «Советский спорт».

Это означает, что спортсмены не смогут использовать форму национальной сборной, флаг, гимн и атрибутику с названием Россия. Форма спортсменов будет просто белой.

Пока непонятно, как будут участвовать в Играх сборные команды по таким видам спорта, как хоккей, керлинг и фигурное катание. Окончательное решение по участию России в Олимпиаде примут 5 декабря.

Зимние Олимпийские игры 2018 года пройдут в корейском городе Пхёнчхан.