Путин поручил правительству представить план по восстановлению доходов населения

Срок исполнения получения – 1 июня 2020 года.

Москва. Президент России Владимир Путин дал поручение правительству о подготовке к 1 июня плана действий по восстановлению экономики. Об этом сообщает «Интерфакс».

«Правительству РФ разработать совместно с высшими должностными лицами субъектов Российской Федерации <…> представить общенациональный план действий, обеспечивающих восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные структурные изменения в экономике», — говорится в поручениях президента, опубликованных на сайте Кремля.

Срок выполнения — 1 июня 2020 года.

Напомним, что в апреле правительство РФ выделило регионам 2 млрд рублей на поддержку бизнеса.