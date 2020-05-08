Удмуртия получит более 45 млн рублей на поддержку бизнеса

Средства распределят между гарантийным и микрофинансовым фондами.

Ижевск. Удмуртия. Удмуртия получит субсидию в размере 45,2 млн рублей на поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства в условиях коронавируса. Об этом журналистам рассказал первый вице-премьер Удмуртской Республики Александр Свинин.

В апреле правительство России решило выделить регионам страны 2 млрд рублей на поддержку бизнеса. Удмуртия вошла в топ-10 субъектов страны по объему полученных средств. Деньги в республику должны поступить до конца мая.

4,5 млн рублей направят в микрофинансовый фонд, 40,7 млн рублей – в гарантийный фонд. «Эти сорок миллионов позволят предпринимателям получить более 100 млн рублей кредитов в коммерческих банках, при этом почти половина их залогов будет обеспечена за счёт наших гарантий», - заявил Свинин.

Помимо этого, по решению главы Удмуртии Александра Бречалова из регионального бюджета выделят дополнительно порядка 200 млн рублей в микрофинансовый фонд. Средства позволят еще около 300 предпринимателям получить льготные микрозаймы.

Отметим, в первую очередь фонды рассматривают заявки компаний наиболее пострадавших от коронавируса отраслей. Для них процентная ставка по займу снижается до 1%.