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Найденный на улице Санкт-Петербурга крокодил Гена умер

13:41, 19 марта, 2019
Дарья Снидкова
13:41, 19 марта, 2019
Дарья Снидкова
208
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#Санкт-Петербург\n#Крокодил Гена\n#смерть
Фото: «ВЕЛЕС» (ВКонтакте)
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Рептилия страдала гипокальциемией.

Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге в реабилитационном центре «Велес» погиб нильский крокодил Гена, найденный пять лет назад на улице города. Об этом сообщается в группе центра во «ВКонтакте».

Отмечается, что рептилия страдала гипокальциемией, то есть нарушением кальциевого обмена веществ. Патология сопровождается хроническим расстройством пищеварения, что ведет к непроходимости кишечника.

«Ночью у Гены внезапно открылась рвота, и он погиб от аспирации рвотными массами.
Несмотря на его очень агрессивное поведение, мы очень любили Гену и очень расстроены», - говорится в сообщении.

Как напомнил «Интерфакс», детеныша второго по величине крокодила в мире нашли в 2014 году в Калининском районе города.  Ленинградский зоопарк не смог принять рептилию, так как у них не было подходящих вольеров. Тогда Гену забрал реабилитационный центр.

13:41, 19 марта, 2019
Дарья Снидкова
208
0
#Санкт-Петербург\n#Крокодил Гена\n#смерть

 

 

 


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