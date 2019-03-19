Найденный на улице Санкт-Петербурга крокодил Гена умер

Рептилия страдала гипокальциемией.

Санкт-Петербург. В Санкт-Петербурге в реабилитационном центре «Велес» погиб нильский крокодил Гена, найденный пять лет назад на улице города. Об этом сообщается в группе центра во «ВКонтакте».

Отмечается, что рептилия страдала гипокальциемией, то есть нарушением кальциевого обмена веществ. Патология сопровождается хроническим расстройством пищеварения, что ведет к непроходимости кишечника.

«Ночью у Гены внезапно открылась рвота, и он погиб от аспирации рвотными массами.

Несмотря на его очень агрессивное поведение, мы очень любили Гену и очень расстроены», - говорится в сообщении.

Как напомнил «Интерфакс», детеныша второго по величине крокодила в мире нашли в 2014 году в Калининском районе города. Ленинградский зоопарк не смог принять рептилию, так как у них не было подходящих вольеров. Тогда Гену забрал реабилитационный центр.