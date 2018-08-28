Telegram назвал условия передачи данных пользователей спецслужбам

Мессенджер изменил политику конфиденциальности.

Москва. Мессенджер Telegram изменил политику конфиденциальности. Как пишут «Ведомости», мессенджер будет предоставлять IP-адрес и номер мобильного телефона пользователя в том случае, если получит судебное решение.

Пользователь должен проходить подозреваемым по делу о террористической деятельности. Тем не менее, в компании отменили, что мессенджер будет уведомлять таких пользователей о передаче данных. Также в «Телеграм» пообещали публиковать раз в полгода отчет об этой деятельности.

По словам руководителя международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова, которая представляет интересы мессенджера, новую политику ввели не как результат переговоров с властями, а как следствие от претензий ФСБ.

Напомним, что ФСБ требовала от Telegram передать спецслужбам ключи шифрования, чтобы пресечь террористическую деятельность пользователей. Представители мессенджера заявили, что выполнить требования службы технически невозможно. В апреле Роскомнадзор начал блокировку.

Как пишет RT со ссылкой на слова заместителя главы Роскомнадзора Вадима Субботина, руководителям «Телеграма» надо «не публичное заявление сделать, а обратиться в ФСБ России, обращение в Роскомнадзор которого явилось основанием для подачи иска о блокировке».

Субботин отметил, что существуют установленные законом требования, которые необходимо исполнить, предоставляя ФСБ данные.

«Если ФСБ устроит или они поймут, что исполняется законодательство России, тогда их решение будет являться основанием для того, чтобы мы отказывались от блокирования мессенджера», — заявил замглавы.

Без этих действий Роскомнадзор будет продолжать блокировку.