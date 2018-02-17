Российская фехтовальщица ушла из жизни в возрасте 22 лет

Рапиристка Татьяна Голосеева была чемпионкой Европы в командном первенстве и кандидатом в сборную России.

Москва. В Федерации фехтования России сообщили о скоропостижной смерти рапиристки Татьяны Голосеевой. Спортсменка скончалась на 23-м году жизни. Причины случившегося не указаны.

Татьяна Голосеева родилась 3 мая 1995 года в Уфе, воспитанница башкирской школы фехтования. Занималась в ФСО «Локомотив» (первый тренер Г.В. Иванова), республиканской школе-интернате спортивного профиля №5, СДЮСШОР №23, с 2011 года СДЮСШОР № 19. Окончила Башкирский институт физической культуры.

В 2012 году стала серебряным призером первенства Европы, а в 2015 году – чемпионкой Европы в командном первенстве. Дважды с подругами по команде Башкортостана выигрывала Кубок России. Являлась кандидатом в национальную сборную.