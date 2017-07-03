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      Глава Минсельхоза призвал россиян пить вино и повышать рождаемость

      14:54, 03 июля, 2017
      Новичок
      14:54, 03 июля, 2017
      Новичок
      269
      0
      #здоровье\n#демография\n#алкоголь\n#Ткачёв\n#вино\n#Минсельхоз
      Фото: pixabay.com
      269
      0

      Министр считает, что жителям страны пора переходить с крепких напитков на более легкие.

      Москва. Глава федерального Минсельхоза Александр Ткачев считает, что употребление вина поможет улучшить демографическую ситуацию в России. Об этом он заявил в прямом эфире НТВ.  

      По мнению министра, рождаемость в стране вырастет, если россияне перейдут с привычных крепких напитков (водка, коньяк, самогон и т.д.) на менее градусное виноградное вино. Также население страны станет в результате более здоровым, уверен Ткачев.  

      При этом руководитель аграрного ведомства сослался на пример стран Европы, где, по его словам, реклама вина разрешена, но вреда здоровью жителей это не приносит.  

      Ткачев также подчеркнул, что в России растет производство вина и уровень качества продукции. При этом объемы закладки виноградников увеличиваются на 50% в год, в том числе за счет господдержки.

      14:54, 03 июля, 2017
      Новичок
      269
      0
      #здоровье\n#демография\n#алкоголь\n#Ткачёв\n#вино\n#Минсельхоз

       

       

       

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